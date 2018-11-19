Вор-рецидивист в Хабаровске не смог пройти мимо дорогого телефона

СЕГОДНЯ 04:57 2018-11-19T04:58:46+03:00

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В салоне сотовой связи в Хабаровске не досчитались дорогого гаджета. Чтобы найти пропажу, представители организации обратились в полицию. Стражам порядка они рассказали, что телефон стоимость 60 тысяч рублей исчез после того, как из магазина ушел молодой человек. Он под видом посетителя долго разглядывал стеллажи с цифровой техникой, а когда улучил удобный момент, взял с демонстрационной витрины гаджет, положиk его в карман и вышел.

- Оперативники просмотрели записи с камер и в итоге задержали 28-летнего хабаровчанина, который не раз попадал в поле зрения правоохранителей. В 2017 году он вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за имущественные преступления, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Похищенный телефон фигурант успел продать, а деньги потратил по своему усмотрению. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Максимально-возможное наказание за это преступление – лишение свободы на срок до четырех лет.