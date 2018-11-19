2018-11-19T05:29:04+03:00
Общество

Зарплату работникам бывшего «Дальспецстроя» обещают выдать до конца года

Другой должник по зарплате предпочитает отмалчиваться
Ольга КИВА
Поделиться:
Зарплату работникам бывшего «Дальспецстроя» обещают выдать до конца годаЗарплату работникам бывшего «Дальспецстроя» обещают выдать до конца годаФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае обсудили ситуацию с долгами по зарплате. На данный момент речь идет о сумме более чем 340 миллионов рублей. Почти 60 процентов задолженности приходится на три компании-должника - ГВСУ № 6, «Агроэнерго» и ПАО «Хабсудмаш».

- Руководство ГВСУ №6 - компании-правопреемника «Дальспецстроя», дало гарантию, что рассчитается со своими работниками до конца года. В данном случае, более 150 миллионов рублей соберут за счет продажи имущества и поступлений средств от дебиторов. Руководитель ПАО «Хабсудмаш» тоже обязался выплатить 13 миллионов рублей в конце ноября, когда поступят деньги от контрагентов предприятия, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Ситуация в «Агроэнерго» остается прежней. Долг предприятия по зарплате сейчас более 36 миллионов рублей, но собственники пока молчат по поводу того, как они собираются решать проблему.

- Со стороны руководства не предпринимается никаких действий по ликвидации долгов. Знаю, что следственные органы активно работают по делу этой компании. Но все же еще раз прошу обратить внимание правоохранителей на бездействие собственников этого предприятия. Мы не сторонники крайних мер, но здесь особый случай, - сказал Сергей Фургал, губернатор.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае поддержат муниципальных перевозчиков
В Хабаровском крае предприятия оштрафовали за сброс сточных вод
Хабаровская ТЭЦ-1 теперь меньше загрязняет окружающую среду
Хабаровскую молодежь научат говорить «Нет» наркотикам
Любителя ругаться матом комсомольским полицейским пришлось силой уводить с улицы
Дом на улице Калинина в Хабаровске превратился в арт-объект
Хабаровские гимнастки покорили жюри «Амурских волн»
Хабаровский Дворец Дружбы «Русь» получил национальную премию «Театр Масс»
Жителей Комсомольска, вломившихся в чужие квартиры, отдали под суд
Корвет «Громкий» испытали на прочность во Владивостоке
Хабаровским детоубийцам не удалось добиться более мягкого приговора
Вор-рецидивист в Хабаровске не смог пройти мимо дорогого телефона
Военные железнодорожники в Хабаровском крае задержали условных террористов
Главного инженера из хабаровского «Водоканала» осудят за растрату и хранение боеприпасов
Ливневые решетки массово исчезают с улиц Хабаровска
В домах на улицах Суворова и Ворошилова в Хабаровске отключили горячую воду
Матч «СКА-Нефтяник» - «Енисей» 18 ноября: «армейцы» забивали один гол за другим
Хабаровчанка с боем выбила деньги за ошибку в своих анализах крови
Погода в Хабаровске на 19 ноября 2018 года: днем до -6 градусов, без осадков
Пожар в частном доме в ЕАО: сельчанин остался без жилья из-за собственной неосмотрительности
Полыхающий автомобиль пришлось объезжать хабаровским водителям ночью
Краснокнижный осетр выжил после «общения» с хабаровскими браконьерами
Дорога на Ванино и Комсомольск-на-Амуре снова открыта для движения