Зарплату работникам бывшего «Дальспецстроя» обещают выдать до конца года

СЕГОДНЯ 05:28 2018-11-19T05:29:04+03:00

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В Хабаровском крае обсудили ситуацию с долгами по зарплате. На данный момент речь идет о сумме более чем 340 миллионов рублей. Почти 60 процентов задолженности приходится на три компании-должника - ГВСУ № 6, «Агроэнерго» и ПАО «Хабсудмаш».

- Руководство ГВСУ №6 - компании-правопреемника «Дальспецстроя», дало гарантию, что рассчитается со своими работниками до конца года. В данном случае, более 150 миллионов рублей соберут за счет продажи имущества и поступлений средств от дебиторов. Руководитель ПАО «Хабсудмаш» тоже обязался выплатить 13 миллионов рублей в конце ноября, когда поступят деньги от контрагентов предприятия, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Ситуация в «Агроэнерго» остается прежней. Долг предприятия по зарплате сейчас более 36 миллионов рублей, но собственники пока молчат по поводу того, как они собираются решать проблему.

- Со стороны руководства не предпринимается никаких действий по ликвидации долгов. Знаю, что следственные органы активно работают по делу этой компании. Но все же еще раз прошу обратить внимание правоохранителей на бездействие собственников этого предприятия. Мы не сторонники крайних мер, но здесь особый случай, - сказал Сергей Фургал, губернатор.