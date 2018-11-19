Хабаровским детоубийцам не удалось добиться более мягкого приговора

СЕГОДНЯ 05:55 2018-11-19T05:55:37+03:00

Мать погибшего мальчика отправится в тюрьму на 13 лет, ее сожитель – на 20 лет

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Хабаровские детоубийцы, по вине которых погиб четырехлетний мальчик, не смогли добиться смягчения приговора в Верховном суде. Родители-изуверы до смерти «завоспитали» ребенка, у которого были сломаны ребра и отбиты практически все внутренние органы, о которых говорится в заключении судебно-медицинской экспертизы.

- В краевой столице 25-летней матери и ее 22-летнему сожителю приговор вынесли в июле этого года. В суде доказали, что фигуранты на протяжении трех дней истязали ребенка в своей квартире. Происшествие случилось в декабре 2016 года. Они по очереди били ребенка руками и ногами, а потом в ход пошел кипятильник и провод от него. Удары приходились по разным частям его тела, в том числе и в область жизненно важных органов. Мальчик скончался на месте преступления от травматического шока, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сожителя матери осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, женщину - за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Первого приговорили к 20 годам лишения свободы, а его подельнице дали чуть больше 13 лет.

Однако фигуранты решили, что это слишком суровое наказание для них и обратились с жалобой в Верховный Суд России. Однако добиться смягчения приговора им не удалось. Судебная коллегия оставила решение Хабаровского краевого суда без изменения.