2018-11-19T07:58:42+03:00
Спорт

Хабаровские гимнастки покорили жюри «Амурских волн»

Сложности конкурсантам доставило упражнение с лентой
Ульяна КОСКИНА
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Хабаровские гимнастки покорили жюри «Амурских волн». ФОТО: ДЮСШ «Олимпия».Хабаровские гимнастки покорили жюри «Амурских волн». ФОТО: ДЮСШ «Олимпия».
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Гимнастки Дальнего Востока съехались на состязания на открытый Кубок мэра Хабаровска «Амурские волны». Соревнования собрали 300 спортсменок из краевого центра, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Находки и Уссурийска. Медали разыгрыли в групповых упражнениях, было представлено 50 команд. Девушки показывали, как умеют владеть предметами, синхронно исполняли элементы. Первое место заняла участница из Приморье, остальные достались хабаровчанкам.

- Конкуренция была высокая. Владивосток привез свои первые составы. Перед чемпионатом и первенством Дальнего Востока все проверяют свои силы. Порадовал уровень соревнований, спортсменки хорошо подготовлены. Между тем, поволноватья заставили упражнения с лентами, которые завязывались в узлы, были грубые ошибки. Однако в итоге все высшие награды остались в Хабаровске, - рассказала Ольга Борзова, председатель федерации художественной гимнастики края, директор ДЮСШ «Олимпия».

Следующие соревнования по художественной гимнастике пройдут в Хабаровске 10-11 декабря.

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