2018-11-19T06:55:28+03:00
Происшествия

Жителей Комсомольска, вломившихся в чужие квартиры, отдали под суд

За незаконное проникновение мужчинам грозит до двух лет тюрьмы
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Жителей Комсомольска, вломившихся в чужие квартиры, отдали под судЖителей Комсомольска, вломившихся в чужие квартиры, отдали под судФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Два уголовных дела, никак не связанных между собой, но имеющих общую составляющую, рассмотрела накануне прокуратура города Юности. В первом случае пьяный 39-летний мужчина разбил окно в квартире на первом этаже, в которой жили супруги-пенсионеры, и проник внутрь. Пожилая чета не растерялась и попыталась задержать непрошенного гостя, однако тот начал отбиваться, применив к хозяевам жилья физическую силу. В отношении преступника возбудили уголовное дело по статье «Незаконное проникновение в жилище с применением насилия».

Во втором случае нападению в собственном доме подвергся подросток, который сделал замечание пьяному соседу, выйдя на балкон. В ответ на это озверевший дебошир выбил дверь в квартиру и избил несовершеннолетнего. На комсомольчанина завели сразу два дела - «Нарушение неприкосновенности жилища» и «Причинение легких телесных повреждений из хулиганских побуждений».

- Уголовные дела в отношении обоих обвиняемых направили в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Если суд признает жителей Комсомольска виновными, каждому из них может грозить наказание вплоть до двух лет тюрьмы.

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