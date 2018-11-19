2018-11-19T07:28:49+03:00
Звезды

Хабаровский Дворец Дружбы «Русь» получил национальную премию «Театр Масс»

Главную награду страны вручают только за лучшие проекты
Ольга КИВА
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Хабаровский Дворец Дружбы «Русь» получил национальную премию «Театр Масс» ФОТО: Министерство культуры Хабаровского краяХабаровский Дворец Дружбы «Русь» получил национальную премию «Театр Масс» ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края
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Хабаровский Дворец Дружбы «Русь» наградили национальной премией «Театр Масс» за творческие достижения. Торжественная церемония вручения прошла 15 ноября в Санкт-Петербурге.

- За главную награду страны в этом году боролись больше 80 проектов со всех регионов страны. Коллектив Дворца Дружбы «Русь» представил три мероприятия. Среди них сказочное шоу «Чудеса под Новый год», литературно – музыкальный спектакль, в рамках Научно – практической конференции «Победа многонационального народа во Второй мировой войне «Одна на всех!», а также Международный национальный фестиваль мировой музыки «Мы вместе». Больше всего членам жюри понравилось третье событие, которое стало дипломантом премии в номинациях «Лучший национальный праздник», - рассказали в министерстве культуры края.

Фестиваль, победивший в конкурсе, организовали в 1 октября 2017 года, в рамках празднования Международного Дня музыки. Он объединил ценителей джазовой, классической, народной и этнической музыки.

В целом мероприятие запомнилось яркостью и колоритом, дружественной атмосферой праздника. Такого результата организаторы добились за счет безупречной работы режиссёров и музыкальных руководителей в лице Никиточкиной Ольги Халматовны и Вернета Ольги Валерьевны. Их совместный творческий тандем члены жюри отметили дипломом в номинации имени Исаака Дунаевского – «Лучшая работа композитора».

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