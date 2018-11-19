СЕГОДНЯ 08:21 2018-11-19T08:49:19+03:00

Дом на улице Калинина в Хабаровске превратился в арт-объект ФОТО: НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»

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В Хабаровске закончился капитальный ремонт фасада дома № 38 на улице Калинина. Теперь это не просто среднестатистическое городское здание, а настоящий арт-объект. Яркий и привлекающий внимание дом украсили рисунками в стиле граффити. Некоторые из них располагаются по цоколю дома и очень удачно маскируют архитектурные нюансы. Так, на решетках подвальных окон теперь изображены очаги, а рядом с ними сидят персонажи в стиле дудлов.

- Фасад преобразили в рамках региональной программы капитального ремонта. Собственники захотели не просто отремонтировать «лицо» дома, но и сделать его необычным и запоминающимся арт-объектом дальневосточной столицы, что исполнители и сделали, - рассказали в пресс-службе НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта».

Дом на улице Калинина в Хабаровске превратился в арт-объект ФОТО: НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»

Этот дом стал первым на Дальнем Востоке, на котором появилась художественная роспись фасада в рамках капитального ремонта. До этого такой практики в регионе не существовало, да и в масштабах страны это были единичные случаи. Полная стилизация цоколя дома – это вообще уникальная идея, придуманная хабаровчанами.

Дом на улице Калинина в Хабаровске превратился в арт-объект ФОТО: НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»

Сейчас полным ходом идет проработка росписи торца дома № 49 на Запарина. В этом процессе заняты представители управляющей компании, подрядчик и сами собственники.