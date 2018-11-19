2018-11-19T08:51:42+03:00
Происшествия

Любителя ругаться матом комсомольским полицейским пришлось силой уводить с улицы

Мужчина был пьян и явно не соображал, что делал
Ольга КИВА
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Любителя ругаться матом комсомольским полицейским пришлось силой уводить с улицыЛюбителя ругаться матом комсомольским полицейским пришлось силой уводить с улицыФото: Иван ВИСЛОВ
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Житель села Сергеевка из Приморского края оказался в центре пристального внимания Комсомольских полицейских. Мужчина находился на железнодорожном вокзале города Юности и, видимо, собирался уехать, но планы его резко изменились. Причиной тому стало его несносное поведение. Он явно был пьян и сыпал нецензурной бранью направо и налево и даже не заметил, когда к нему подошли полицейские. Им он тоже заготовил порцию крепкого мата, и часть даже успел озвучить. Неизвестно насколько хватило бы запала мужчины, если бы его не увели стражи порядка.

- Факт оскорбления полицейского при исполнении на лицо. По этому инциденту сейчас идет проверка. Материалы направили следственное управление на транспорте, чтобы получить решение о возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Приморчанину придется ответить за свое неподобающее поведение и оскорбление стражей порядка. Максимально возможное наказание для него – это исправительные работы на срок до одного года.

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