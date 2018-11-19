Хабаровскую молодежь научат говорить «Нет» наркотикам
В Хабаровске устраивают городскую акцию «Здоровое будущее – выбор молодых!». Ее основная цель – научить молодых парней и девушек говорить «Нет» наркотикам. Мероприятие проведут 20 ноября в Тихоокеанском государственном университете, по адресу улица Тихоокеанская, 136.
- Во время акции участникам прочитают лекцию по профилактике наркомании и алкоголизма. В качестве наглядного пособия продемонстрируют ролик. Также в программе мероприятия тренинг на тему «Как противостоять зависимости и созависимости», после которого тоже посмотрят видеоматериал, - рассказали в городском управлении здравоохранения.
После основной программы, желающие смогут поучаствовать в интерактивной беседе и задать интересующие вопросы врачам-наркологам.
Мероприятие «Здоровое будущее – выбор молодых» приурочили к проведению второго этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».