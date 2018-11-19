2018-11-19T09:30:17+03:00
Общество

Хабаровскую молодежь научат говорить «Нет» наркотикам

Этому будет посвящена акция «Здоровое будущее – выбор молодых!»
Ольга КИВА
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Хабаровскую молодежь научат говорить «Нет» наркотикамХабаровскую молодежь научат говорить «Нет» наркотикамФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Хабаровске устраивают городскую акцию «Здоровое будущее – выбор молодых!». Ее основная цель – научить молодых парней и девушек говорить «Нет» наркотикам. Мероприятие проведут 20 ноября в Тихоокеанском государственном университете, по адресу улица Тихоокеанская, 136.

- Во время акции участникам прочитают лекцию по профилактике наркомании и алкоголизма. В качестве наглядного пособия продемонстрируют ролик. Также в программе мероприятия тренинг на тему «Как противостоять зависимости и созависимости», после которого тоже посмотрят видеоматериал, - рассказали в городском управлении здравоохранения.

После основной программы, желающие смогут поучаствовать в интерактивной беседе и задать интересующие вопросы врачам-наркологам.

Мероприятие «Здоровое будущее – выбор молодых» приурочили к проведению второго этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

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