2018-11-19T09:56:49+03:00
Общество

Хабаровская ТЭЦ-1 теперь меньше загрязняет окружающую среду

Это результат постепенной газификации объекта, которая началась в 2006 году
Ольга КИВА
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Хабаровская ТЭЦ-1 теперь меньше загрязняет окружающую средуХабаровская ТЭЦ-1 теперь меньше загрязняет окружающую средуФото: Дальневосточная генерирующая компания
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Очередной этап газификации на хабаровской ТЭЦ-1 пройден. На данный момент рабочие заканчивают реконструкцию котлоагрегата №8. Это девятый по счету котел станции, который в реконструируют для перевода на газовое топливо.

Рабочие уже заменили экранные и водоопускные трубы, установили большую часть горелочных устройств, смонтировали помещения и оборудовали щиты управления котлоагрегатом. Также энергетики Хабаровской ТЭЦ-1 отремонтировали вспомогательное и основное оборудование, включая пылеугольные горелки.

- На объекте посменно работают почти 70 человек, - рассказывает Владимир Лариков, директор филиала. - Окончательный перевод котлоагрегата №8 на голубое топливо будет означать успешное завершение первого этапа газификации Хабаровской ТЭЦ-1.

Переводить котельное оборудование электростанции на газ начали еще в 2006 году. За это время переоборудовали восемь котлоагрегатов, и эффект от этих внедрений уже ощутим. Так, количество выбросов вредных веществ в атмосферу сократилось в 2,3 раза, а золошлаковых отходов – в четыре раза.

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