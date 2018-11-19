2018-11-19T10:42:03+03:00
Общество

В Хабаровском крае поддержат муниципальных перевозчиков

Городским автобусам предложат выгодные маршруты и обновленный автопарк
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае поддержат муниципальных перевозчиковВ Хабаровском крае поддержат муниципальных перевозчиковФото: Администрация Хабаровска
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Накануне губернатор Сергей Фургал выступил в поддержку муниципальных перевозчиков, заявив, что в связи со сложившейся в целом неблагополучной ситуацией с пассажирскими автоперевозками в регионе, в дело придется вмешаться краевым властям.

- Сложности есть в Амурске, Советской Гавани, Ванино и даже в Хабаровске, - подчеркнул губернатор. - Нерадивые руководители внедряют параллельные маршруты для коммерческого транспорта, а муниципалам дают невыгодные. Плюс нерегулируемый тариф - и вот, такие предприятия приходят в упадок.

Прямым доказательством тому является ситуация с трамвайным движением в городе Юности, которое не так давно было полностью прекращено из-за долгов МУП «Трамвайное управление». По мнению Сергея Фургала, это произошло из-за недобросовестной конкуренции между перевозчиками, вышедшей из под контроля городской администрации.

Пока в планах по поддержке муниципальных рейсов - дать право краевым властям участвовать в распределении маршрутов, работа над этой инициативой уже ведется. Кроме того, как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, для поддержания конкурентоспособности муниципальных предприятий власти сейчас ведут переговоры о поставке в регион крупной партии корейских автобусов по выгодной лизинговой схеме.

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