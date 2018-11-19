2018-11-19T11:23:21+03:00
Общество

В Хабаровске рассказали, что дальше будет с набережной

Один из пунктов ее развития – это реконструкция исторической части объекта
Ольга КИВА
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В Хабаровске рассказали, что дальше будет с набережнойВ Хабаровске рассказали, что дальше будет с набережнойФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровске разработали концепцию развития набережной. Оформленную идею авторы готовы представить на международном фестивале «Зодчество», который пойдет в Москве.

- Концепция развития включает в себя реконструкцию исторической набережной города, создание прогулочной прибрежной зоны и благоустройство территорий защитной дамбы в Индустриальном районе, гостиничного комплекса с прилегающим рестораном «Арена» на улице Советской и строительство торгово-развлекательного центра с аквапарком на улице Пионерской. По задумке авторов, набережные центральной и южной частей города должны соединиться и стать одной прогулочной зоной, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Кроме проекта по развитию набережной представители Хабаровского края презентуют на фестивале центр сложно координационных видов спорта, новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта, центр игровых видов спорта и единоборств, драматический театр, краевой бизнес-инкубатор, центральную набережную Комсомольска-на-Амуре и горнолыжный комплекс «Холдоми».

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