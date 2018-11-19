2018-11-19T10:19:38+03:00
Общество

В Хабаровском крае предприятия оштрафовали за сброс сточных вод

Отходы сливали в реки Малые Чирки, Матрениха и Левая березовая
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае предприятия оштрафовали за сброс сточных водВ Хабаровском крае предприятия оштрафовали за сброс сточных водФото: Анастасия ОСИПОВА
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К административной ответственности за несанкционированный сброс сточных вод привлекли сразу несколько организаций-водопользователей - МУП «Корфовское», Непубличное акционерное общество «Хабаровский завод ЖБИ №4 имени В.И. Коновалова» и ООО «ПК «Краснореченское». Факты нарушений водного кодекса «всплыли» при проверке деятельности данных предприятий межрайонной природоохранной прокуратурой.

- Указанные организации осуществляли сброс сточных вод в реки Малые Чирки, Левая березовая и Матрениха без правоустанавливающих документов, - сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. - На основании постановлений природоохранного прокурора предприятия и их руководители привлечены к административной ответственности по статье «Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты».

По результатам представлений, вынесенных прокуратурой, организациями были приняты меры к получению решений на право пользования водными объектами и разрешений на право осуществления сбросов сточных вод.

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