СЕГОДНЯ 11:50 2018-11-19T11:51:43+03:00

Бизнесмены из Хабаровска и Махачкалы будут искать точки соприкосновения Фото: Администрация Хабаровска

Это был один из вопросов, который обсудили мэр краевой столицы и делегаты из Дагестана

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В краевой столице гостили делегаты из Махачкалы, в числе которых были представители госструктур, деятели культуры, спортсмены и представители духовенства. Визитеры из Дагестана уже встретились с Сергеем Кравчуком и обсудили ряд интересных и очень перспективных вопросов. В первую очередь стороны вспомнили о реализованных проектах.

- Школьники в прошлом году обменялись письмами дружбы и провели телемост. Этот проект даже вышел на федеральный уровень. Есть успешные примеры сотрудничества в области культуры, спорта», - рассказал Бейдулах Исаев, представитель правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае.

Стороны также рассмотрели варианты сотрудничества в области торгово-экономических отношений, образования, спорта, а также в научно-технической и культурной сферах. Представители власти Хабаровска и Махачкалы планируют подписать договор о дружбе и сотрудничестве в ближайшее время.

- Для взаимодействия в сфере экономики, необходимо, чтобы хабаровские предприниматели искали точки соприкосновения с представителями бизнеса в Дагестане, - рассказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска. - Может мы обменяемся делегациями.

Для гостей из Махачкалы также подготовили большую культурную программу, включающую поездки в музей центра патриотического воспитания и в музей истории города.