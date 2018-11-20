Хабаровчанин от страха потерять имущество заплатил 20 миллионов рублей долга

СЕГОДНЯ 02:18 2018-11-20T02:18:58+03:00

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Руководство организации в Хабаровске умудрилось накопить долгов по налогам на 20 миллионов рублей. Пока не ясно, на что рассчитывал нарушитель, но расплатиться с государством ему все-таки пришлось.

- У компании было кое-какое имущество. Свое кухонное и прачечное оборудование, а также мебель руководство сдавало в аренду и получало ежемесячно доход. То есть, возможность расплатиться с государством была, но должник не спешил ею воспользоваться, - рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО.

Чтобы компания хоть как-то начала исправлять ситуацию, ей вынесли постановления об обращении взыскания на право получения арендных платежей. Однако запретом добиться результатов не удалось, тогда должнику выписали административный штраф более чем на 100 тысяч рублей, но нарушитель опять бездействовал.

Последним и самым эффективным методом оказался арест имущества. При упоминании об этом должник пришел в ужас и сразу же взялся за ум. Требуемую сумму он нашел и полностью рассчитался с государством на следующий же день после уведомления о возможном аресте. Кроме того, он заплатил исполнительский сбор – более 500 тысяч рублей.