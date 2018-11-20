В пригороде Хабаровска открылся еще один детский сад

СЕГОДНЯ 02:46 2018-11-20T02:47:39+03:00

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В пригороде Хабаровска открыли новый детский сад, которому присвоили номер 208. Лицензию на право образовательной деятельности он получил 15 ноября. Здесь будет работать 13 групп, в которых оборудованы спальни и игровые комнаты. Учреждение рассчитано на 285 мест. Это был шестой и последний объект, который военные передали в собственность муниципалитета.

- Детский сад расположен на улице Вилюйской и до недавнего времени находится в ужасном состоянии. Рабочие восстанавливали его практически полностью, начиная от кровли и заканчивая инженерными коммуникациями. Ремонтные работы шли почти круглосуточно на протяжении трех месяцев. За это время строители заменили окна, полы и освещение. На восстановление детского сада потратили 95 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

До конца расплатиться с подрядчиком пока не получилось. Дело в том, что правительство Хабаровского края выделило денежный сертификат на развитие материально-технической базы на сумму 75 миллионов рублей, но деньги еще не поступили.