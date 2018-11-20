Матч «СКА-Хабаровск» - «Сибирь» 18 ноября: боевая ничья после двух голов

СЕГОДНЯ 03:21 2018-11-20T03:21:45+03:00

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«Армейцы» провели матч с соперниками из команды «Сибирь». Встреча прошла на стадионе РФЦ «Заря» в Новосибирске, 18 ноября в рамках 23-го тура Олимп-Первенства России по футболу 2018-2019 гг. среди команд клубов ФНЛ.

- Игра была по-настоящему боевой, - прокомментировал Вадим Евсеев, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск». - Мы сразу пропустили быстрый мяч, но потом заработали пенальти, забили и могли дожать соперника. Удаление у соперника сыграло с нами плохую шутку. В концовке соперник имел моменты после штрафных, а мы заработали ненужное удаление.

Матч закончился со счетом 1:1 – боевая ничья. Первый гол забил Свежов из «Сибири» на третьей минуте игры. «Армейцам» же удалось отыграться только 20 минут спустя. Возможно, хабаровчанам не хватило хладнокровия, чтобы забить победный гол, а может быть, футболисты не успели адаптироваться к местному климату и полю. Однако они смогли показать хорошую игру и не уступили напору хозяев поля.