Бизнесмен из Комсомольска-на-Амуре искал свою выручку, пропавшую вместе со стажеркой

СЕГОДНЯ 03:41 2018-11-20T03:42:56+03:00

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Бизнесмен из Комсомольска-на-Амуре обратился в полицию с просьбой найти пропавшую выручку. Кроме того, мужчина рассказал, что из его магазина некто вынес часть продуктов питания, а еще его продавец тоже таинственным образом исчезла. 50-летняя женщина перестала выходить на связь после того, как ушла, отработав смену. В общей сложности бизнесмен оценил причиненный ему ущерб в 23 тысячи рублей.

- Как выяснилось во время следствия, женщина никуда не пропадала, она просто не отвечала на звонки теперь уже бывшего работодателя. Несколько дней она отработала в магазине в качестве стажера. Кроме того, комсомольчанка оказалась причастной к похищению денег и продуктов питания. Финансы она потратила на личные нужды, а еду съела, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Продавщицу задержали и завели на нее уголовное дело по статье «Кража». На время расследования подозреваемая будет находиться на свободе, но под подпиской о невыезде.