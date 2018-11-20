В Хабаровском крае взрослым расскажут все о правах детей

СЕГОДНЯ 04:16 2018-11-20T04:17:36+03:00

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Хабаровский край присоединился к Всероссийской акции «День правовой помощи детям». Она проходит сегодня, 20 ноября. Ее цель – защита прав детей, о которых иногда забывают или вовсе не знают сами родители.

- Для жителей региона организовали «горячие линии» краевых министерств. Юристы готовы проконсультировать по различным вопросам: льготное обеспечение и получение медицинской помощи, социальная поддержка и соцобслуживание, отдых и занятость детей. Кроме того, специалисты в области опеки и попечительства, юристы и нотариусы проведут информационные встречи, на которых расскажут о правах детей-сирот и семейном праве, - говорится в сообщении на сайте правительства края.

Сегодня в регионе будут работать свыше 400 площадок, куда можно обратиться с вопросами. Полный перечень опубликован на сайте правительства края khabkrai.ru/events/news/172114.

В рамках акции также организуют уроки правовой грамотности, классные часы, круглые столы, тематические викторины, квесты и игры, информационные встречи с родителями в школах и техникумах края. Школьникам в возрасте от 14 до 18 лет устроят экскурсии на предприятия.