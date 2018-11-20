В Хабаровске иностранец задохнулся, пока готовил ужин

СЕГОДНЯ 04:50 2018-11-20T04:52:13+03:00

По предварительной информации, у него началось удушье, но что стало причиной, пока не ясно

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В Центральном районе краевой столицы произошло происшествие, которое взволновало жильцов дома на улице Ким-Ю-Чена. На одном из этажей вдруг появился дым и собственники тут же бросились выяснять, в чем дело. Источником оказалась одна из квартир, в которой никто не отзывался. Соседи несколько раз попытались достучаться до жильцов, не добились результата и через собственника вышли на одного из арендаторов-иностранцев. Они попросили его приехать, что тот и сделал.

Внутри помещения нашли лежащего на полу мужчину, который еще был жив, но был без сознания. На плите в это время подгорал ужин. Жильцы вызвали пожарных, а потом скорую помощь, но прибывшие врачи не смогли помочь пострадавшему.

- До приезда скорой медицинскую помощь иностранцу оказывали пожарные. Позже медики проводили реанимационные мероприятия, которые не привели к результатам, — рассказала Екатерина Потворова, пресс-секретарь ГУ МЧС Хабаровского края.

Оба квартиранта – приезжие из КНР. В краевой столице они находились в командировке. Что стало причиной удушья у 55-летнего мужчины пока выясняют.