В Хабаровском крае на службу приняли двух очень способных собак

СЕГОДНЯ 05:15 2018-11-20T06:24:25+03:00

В Хабаровском крае на службу приняли еще двух очень способных собак Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Изменить размер текста: A A

Ряды кинологической службы в Хабаровском крае пополнили еще две собаки. Их нарекли Баста и Байра. Молодым немецким овчаркам всего пять месяцев, но они уже проделали немалый путь к своим будущим победам – переехали из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск и достаточно хорошо перенесли поездку.

- Сегодня в Центре кинологической службы УМВД России по Хабаровскому краю верно несут службу 24 служебные собаки. «Новобранцы» пока приспосабливаются в новой обстановке. Их способности уже отметили специалисты, несмотря на то, что в их возрасте собаки обычно только познают мир и запоминают запахи, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В планах кинологов вырастить из молодых овчарок настоящих специалистов в области поиска и обнаружения солевых веществ. Собаки, похоже, не прочь как можно быстрее включиться в образовательный процесс.