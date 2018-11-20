2018-11-20T06:24:25+03:00
Общество

В Хабаровском крае на службу приняли двух очень способных собак

Овчаркам всего пять месяцев, но уже показывают незаурядные способности
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае на службу приняли еще двух очень способных собакВ Хабаровском крае на службу приняли еще двух очень способных собакФото: УМВД России по Хабаровскому краю
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Ряды кинологической службы в Хабаровском крае пополнили еще две собаки. Их нарекли Баста и Байра. Молодым немецким овчаркам всего пять месяцев, но они уже проделали немалый путь к своим будущим победам – переехали из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск и достаточно хорошо перенесли поездку.

- Сегодня в Центре кинологической службы УМВД России по Хабаровскому краю верно несут службу 24 служебные собаки. «Новобранцы» пока приспосабливаются в новой обстановке. Их способности уже отметили специалисты, несмотря на то, что в их возрасте собаки обычно только познают мир и запоминают запахи, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В планах кинологов вырастить из молодых овчарок настоящих специалистов в области поиска и обнаружения солевых веществ. Собаки, похоже, не прочь как можно быстрее включиться в образовательный процесс.

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