Неизвестная машина сбила школьницу в центре Хабаровска

СЕГОДНЯ 05:43 2018-11-20T05:43:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Хабаровска произошла дорожная авария, в которой пострадала школьница. Девочка днем шла по двору, а за ней ехала машина. Что именно произошло, пока точно неизвестно, только девочка оказалась под колесами этого авто. Марку машины и какие-либо ее приметы пока установить не удалось. Водитель даже не остановился и не попытался помочь пострадавшей – он просто уехал с места происшествия в неизвестном направлении.

Как сообщил источник «КП», с места происшествия школьницу увезли на машине скорой помощи. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пострадавшую доставили в нейрохирургическое отделение.

По предварительной информации, девочка была одета в одежду светлых тонов, а на сумке у нее были светоотражающие элементы. Она возвращалась домой из поликлиники без сопровождения взрослых. На данный момент решается вопрос о возбуждении административного дела.