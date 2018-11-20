2018-11-20T06:18:04+03:00
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре разорили логово наркоторговцев

Задержанные были теми еще конспираторами, но до конца спрятаться им все же не удалось
Ольга КИВА
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В Комсомольске-на-Амуре разорили логово наркоторговцевВ Комсомольске-на-Амуре разорили логово наркоторговцевФото: Иван ВИСЛОВ
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В Комсомольске-на-Амуре направили в суде уголовное дело о незаконной наркотороговле. Среди фигурантов 27-летняя горожанка, которая была организатором, и два ее приятеля. По версии следствия, нелегальный бизнес подельников начал развиваться в 2017 году. Женщина занималась доставкой героина, а потом выдавала его частями одному из приятелей. Тот, в свою очередь, расфасовывал товар и делал так называемые «закладки».

- Адреса тайников он передавал задержанной, а та сообщала их второму приятелю, который занимался поиском клиентов. Как только покупатель находился, он сообщал адрес «закладки», предварительно получив от него оплату на электронный кошелек, - рассказали в пресс-службе прокураты края.

Подозреваемые делали вид, что не знакомы друг с другом, и общались исключительно в виде текстовых сообщений. Один из подельников получал от женщины зарплату деньгами, а второй – грамм героина за каждого привлеченного клиента. Ему и такого вознаграждения было достаточно, потому что он был наркозависим.

Задержать фигурантов удалось феврале 2018 года. Во время следствия удалось доказать семь фактов сбыта наркотических средств, а также изъять 144,6 граммов героина, что расценивается как крупный размер. Заработанные нечестным путем деньги женщина передавала мужу, которого ранее осудили за незаконную наркоторговлю. Суда подозреваемые ждут, находясь под домашним арестом.

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