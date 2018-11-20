СЕГОДНЯ 06:43 2018-11-20T06:44:29+03:00

В Хабаровском крае рассказали, кого собираются освободить от уплаты транспортного налога Фото: Иван МАКЕЕВ

Сейчас этой привилегией могут воспользоваться родители детей-инвалидов, в том числе малоимущие

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В Хабаровском крае решили расширить перечень лиц, которых можно освободить от уплаты транспортного налога. Сейчас эта льготу предоставляют только родителям детей-инвалидов, которым полагается автотранспорт на основании заключения учреждения медико-социальной экспертизы и родителям детей-инвалидов, признанным малоимущими.

- В этот список также предлагают внести усыновителей, опекунов и попечителей, ухаживающих за детьми-инвалидами. Кроме того, от уплаты транспортного налога родителей собираются освободить усыновителей, опекунов и попечителей, ухаживающих за инвалидами с детства, которым установлена I группа инвалидности, - прокомментировали в пресс-службе Законодательной думы Хабаровского края.

Предлагаемые изменения не сильно повлияют на доходы в региональном бюджете, поэтому члены постоянного комитета Закдумы активно поддерживают поправки. Они также рекомендовали принять закон в качестве краевого закона.