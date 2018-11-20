2018-11-20T06:44:29+03:00
Общество

В Хабаровском крае рассказали, кого собираются освободить от уплаты транспортного налога

Сейчас этой привилегией могут воспользоваться родители детей-инвалидов, в том числе малоимущие
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае рассказали, кого собираются освободить от уплаты транспортного налогаВ Хабаровском крае рассказали, кого собираются освободить от уплаты транспортного налогаФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае решили расширить перечень лиц, которых можно освободить от уплаты транспортного налога. Сейчас эта льготу предоставляют только родителям детей-инвалидов, которым полагается автотранспорт на основании заключения учреждения медико-социальной экспертизы и родителям детей-инвалидов, признанным малоимущими.

- В этот список также предлагают внести усыновителей, опекунов и попечителей, ухаживающих за детьми-инвалидами. Кроме того, от уплаты транспортного налога родителей собираются освободить усыновителей, опекунов и попечителей, ухаживающих за инвалидами с детства, которым установлена I группа инвалидности, - прокомментировали в пресс-службе Законодательной думы Хабаровского края.

Предлагаемые изменения не сильно повлияют на доходы в региональном бюджете, поэтому члены постоянного комитета Закдумы активно поддерживают поправки. Они также рекомендовали принять закон в качестве краевого закона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровске собрали рекордный урожай овощей и зелени
В Хабаровском крае прокуратура оштрафовала завод за долги по страховке
В «Холдоми» откроют туристический сезон
В ТОСЭР «Хабаровск» займутся производством европоддонов
В Комсомольске-на-Амуре разорили логово наркоторговцев
Неизвестная машина сбила школьницу в центре Хабаровска
В Хабаровском крае на службу приняли двух очень способных собак
В Хабаровске иностранец задохнулся, пока готовил ужин
В Хабаровском крае взрослым расскажут все о правах детей
Бизнесмен из Комсомольска-на-Амуре искал свою выручку, пропавшую вместе со стажеркой
Матч «СКА-Хабаровск» - «Сибирь» 18 ноября: боевая ничья после двух голов
В пригороде Хабаровска открылся еще один детский сад
Хабаровчанин от страха потерять имущество заплатил 20 миллионов рублей долга
Погода в Хабаровске на 20 ноября 2018 года: днем до -9 градусов, без осадков
Бизнесмены из Хабаровска и Махачкалы будут искать точки соприкосновения
В Хабаровске рассказали, что дальше будет с набережной
В Хабаровском крае поддержат муниципальных перевозчиков
В Хабаровском крае предприятия оштрафовали за сброс сточных вод
Хабаровская ТЭЦ-1 теперь меньше загрязняет окружающую среду
Хабаровскую молодежь научат говорить «Нет» наркотикам