2018-11-20T07:17:27+03:00
Экономика

В ТОСЭР «Хабаровск» займутся производством европоддонов

Этим озадачился новый резидент, недавно зарегистрированный на площадке «Ракитное»
Ольга КИВА
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В ТОСЭР «Хабаровск» займутся производством европоддоновВ ТОСЭР «Хабаровск» займутся производством европоддоновФото: Правительство Хабаровского края
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В ТОСЭР «Хабаровск» зарегистрировали нового резидента. Компания специализируется на транспортно-экспедиторских услугах и планирует расширить парк подвижного состава полувагонов, наладить производство деревянных европоддонов для транспортировки и крепления грузов, а также построить крытый склад для их хранения.

Инвестор хочет увеличить свой парк полувагонов за счет производства, организованного на площадке «Ракитное». В это проект компания готова вложить порядка 200 миллионов рублей. Вновь созданная организация позволит создать 12 рабочих мест, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Сейчас на территории ТОСЭР «Хабаровск» реализуют 33 инвестиционных проекта, общей стоимостью больше 28 миллиардов рублей. Благодаря новым предприятиям планируют создать порядка трех тысяч рабочих мест. Действующие проекты уже пополнили региональный бюджет на 200 миллионов за счет налоговых отчислений.

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