В «Холдоми» откроют туристический сезон

СЕГОДНЯ 07:37 2018-11-20T07:38:44+03:00

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В Горнолыжном комплексе «Холдоми» откроют туристический сезон. Знаменательное событие запланировали на ближайшую субботу, 24 ноября. Начиная с этого дня, для посетителей начнет работать часть трасс и два подъемника: кресельный и бугельный. В новом сезоне также собираются запустить гондольный подъемник, аналогов которому пока еще нет на Дальнем Востоке. На данный момент идет установка оборудования.

- 24 ноября для гостей комплекса будет работать ресторанный комплекс и верхнее кафе «Высота-652». Вечером в «Кикер-баре» выступит группа «Марсо». Вход платный. Для самых маленьких посетителей организуют отдых в детской комнате, - сообщили в администрации комплекса.

Напомним, горнолыжный сезон в регионе откроют в начале декабря. Всего туристических баз в регионе порядка 60, из которых в 11 есть лыжные трассы и площадки для сноуборда.