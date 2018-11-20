СЕГОДНЯ 08:11 2018-11-20T08:12:39+03:00

В Хабаровском крае прокуратура оштрафовала завод за долги по страховке Фото: Олег ЗОЛОТО

Предприятие не платило страховые взносы на своих работников более полугода

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Руководство ООО «ПСП Завод железо -бетонных изделий» продолжительное время - семь месяцев подряд - нарушало трудовой кодекс в части обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на производстве, а также профессиональных заболеваний. На момент прокурорской проверки за предприятием накопилось больше 80 тысяч рублей невыплаченных страховых взносов.

- В отношении завода прокурор Советской Гавани вынес представление об устранении нарушений законодательства, - рассказали в пресс -службе прокуратуры Хабаровского края. - Акт реагирования рассмотрен, требования удовлетворены, страховые взносы в размере 80 979 рублей за семь месяцев текущего года заводом перечислены.

Главного бухгалтера предприятия, в чьи должностные обязанности в том числе входило своевременное перечисление страховых взносов, привлекли к дисциплинарной ответственности, объявив выговор.