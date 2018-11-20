2018-11-20T13:05:33+03:00
Общество

В Хабаровске собрали рекордный урожай овощей и зелени

Количество выращенной провизии увеличилось почти в полтора раза
Ольга КИВА
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В Хабаровске собрали рекордный урожай овощей и зелениВ Хабаровске собрали рекордный урожай овощей и зелениФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае подвели предварительные итоги по выращиванию овощей и зелени в теплицах. Результат удивил – это новый рекорд в регионе. С начала 2018 года сельскохозяйственные предприятия собрали больше полторы тонны урожая. В декабре этот показатель собираются увеличить до 1800 тонн. К слову, в 2017 году аграриям удалось вырастить только тонну овощей и зелени.

- Отличного результата удалось добиться в частности за счет увеличения общей площади теплиц в крае. Например, в Комсомольске-на-Амуре и поселке Бычиха запустили новые тепличные комплексы. Кроме того аграрии расширили производственную линейку. Также сельскохозяйственные предприятия продолжают расширяться, строя новые тепличные комплексы, - рассказал Александр Шкурин, министр сельского хозяйства края.

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