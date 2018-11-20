2018-11-20T09:15:10+03:00
Общество

В Хабаровском крае прокуратура оштрафовала потребительский кооператив

Его работникам не выплачивали вовремя зарплату, а трудовые договоры были оформлены неправильно
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровском крае прокуратура оштрафовала потребительский кооперативВ Хабаровском крае прокуратура оштрафовала потребительский кооперативФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура проверила деятельность Лазовского районного потребительского кооператива и выявила многочисленные нарушения трудового законодательства. В частности, предприятие задерживало зарплату, рабочие договоры были оформлены некорректно, их копии на руки сотрудникам кооператива не выдавались, часто работодатель даже не вносил запись о трудойстройстве в трудовую книжку. Прокурор обнаружил и другие несостыковки.

- Из представленных для проверки документов следовало, что работники приняты на неполную рабочую неделю, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - А между тем заявители на протяжении всего периода работали полную рабочую неделю, не менее 40 часов, следовательно, прокурор района пришел к выводу, что работодателем заработная плата начислялась несоразмерно затраченному работниками времени на выполнение работы.

Чтобы защитить права трудящихся, прокурор обратился с иском в суд, требуя привлечь руководство кооператива к ответственности и взыскать недополученную заработную плату, выплатить компенсацию за ее задержку, а также перечислить положенные взносы в Пенсионный фонд. Суд, в свою очередь, признал требования прокурора законными и удовлетворил их в полном объеме. Кооператив обязали выполнить все предписания, а также оштрафовали за нарушения на 40 тысяч рублей.

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