В Хабаровском крае прокуратура оштрафовала потребительский кооператив

СЕГОДНЯ 09:14 2018-11-20T09:15:10+03:00

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Прокуратура проверила деятельность Лазовского районного потребительского кооператива и выявила многочисленные нарушения трудового законодательства. В частности, предприятие задерживало зарплату, рабочие договоры были оформлены некорректно, их копии на руки сотрудникам кооператива не выдавались, часто работодатель даже не вносил запись о трудойстройстве в трудовую книжку. Прокурор обнаружил и другие несостыковки.

- Из представленных для проверки документов следовало, что работники приняты на неполную рабочую неделю, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - А между тем заявители на протяжении всего периода работали полную рабочую неделю, не менее 40 часов, следовательно, прокурор района пришел к выводу, что работодателем заработная плата начислялась несоразмерно затраченному работниками времени на выполнение работы.

Чтобы защитить права трудящихся, прокурор обратился с иском в суд, требуя привлечь руководство кооператива к ответственности и взыскать недополученную заработную плату, выплатить компенсацию за ее задержку, а также перечислить положенные взносы в Пенсионный фонд. Суд, в свою очередь, признал требования прокурора законными и удовлетворил их в полном объеме. Кооператив обязали выполнить все предписания, а также оштрафовали за нарушения на 40 тысяч рублей.