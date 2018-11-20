2018-11-20T09:47:46+03:00
Происшествия

На Камчатке детей эвакуировали из задымленной школы

Дым шел от заискрившегося в подвале электрощита
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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На Камчатке детей эвакуировали из задымленной школыНа Камчатке детей эвакуировали из задымленной школыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Несколько часов назад в школе №30 города Петропавловска -Камчатского произошло небольшое ЧП - во время занятий кабинеты и коридоры частично заполнились дымом, в результате чего из здания были срочно эвакуированы все ученики. Вскоре источник задымления был найден - оказалось, что при проведении сварочных работ в подвале помещения заискрил распределительный щит. И, хотя пожара не возникло, дым все же просочился наверх.

- Пожара в здании не было, - уточнили в пресс -службе Управления образования Петропавловск -Камчатского городского округа. - Сразу же были открыты все окна, чтобы обеспечить максимальное проветривание. Все дети были оперативно эвакуированы.

Как сообщили в ведомстве, после тщательного проветривания задымление в школе было устранено, а дети и педагоги смогли вернуться в классы и продолжить занятия.

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