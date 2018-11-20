2018-11-20T10:05:40+03:00
Спорт

Хабаровчанка стала абсолютной чемпионкой Европы по киокусинкай

Ранее Ксения Засорина завоевала звание чемпионки мира
Ольга КИВА
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Хабаровчанка стала абсолютной чемпионкой Европы по киокусинкайХабаровчанка стала абсолютной чемпионкой Европы по киокусинкайФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровске чествуют абсолютную чемпионку Европы по киокусинкай. Ксения Засорина завоевала этот титул на соревнованиях, которые прошли в Молдавии. Она вышла в финал турнира и в решающей схватке одолела Марию Яско из Польши. В этом же году, в апреле Ксения стала обладательницей еще одного звания – чемпионка мира по киокусинкай.

- Муж Ксении – испанец Алеханро Наварро, тоже участвовал в этих состязаниях и тоже стал победителем среди мужчин. Сейчас он живет и тренируется в краевой столице, куда переехал сразу после свадьбы. Однако выступает он за свою родную страну – Испанию. Последняя его победа в чемпионате Европы была 12 по счету, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Кроме титулованных взрослых спортсменов в Хабаровске также поздравляют юных участников чемпионата Европы. Виктория Ким и Богдан Сударушкин завоевали золотые медали, Александр Валетенко и Юрий Никитин – «серебро» и Николай Ястребов – «бронзу».

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