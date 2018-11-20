2018-11-20T11:15:02+03:00
Общество

Должник в Хабаровске устроил акцию протеста

Он орал, размахивал руками и ругался матом, однако это ему не помогло аннулировать задолженность
Ольга КИВА
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Должник в Хабаровске устроил акцию протестаДолжник в Хабаровске устроил акцию протестаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жителя Вяземского района доставили в отдел судебных приставов для беседы. Мужчина упорно не хотел оплачивать административный штраф. К тому же он всячески уходил от общения со стражами порядка, поэтому привезли его на встречу в принудительном порядке.

- До крайности возмущенный должник не собирался вести конструктивный диалог. Он заверил пристава, что не считает нужным оплачивать штраф, а когда представитель закона начала заполнять протокол и вовсе взбесился. Стал орать, размахивать руками, сыпать нецензурной бранью, - рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов.

Однако правоохранители быстро отреагировали на выходку посетителя. Они утихомирили смутьяна и вызвали полицейских. В отношении правонарушителя составили еще один протокол, но на сей раз за попытку препятствовать работе пристава. Самого дебошира доставили в отделение полиции.

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