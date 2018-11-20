2018-11-20T12:07:30+03:00
Происшествия

В Биробиджане ушел под лед автомобиль с людьми

Молодую пару из подтопленного джипа вызволили спасатели
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Биробиджане ушел под лед автомобиль с людьмиВ Биробиджане ушел под лед автомобиль с людьмиФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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Сегодня ранним утром диспетчеру службы экстренного реагирования поступило сообщение о том, что в Биробиджане в районе улицы Набережной в полынью провалился автомобиль с двумя людьми в салоне. Водитель пытался выехать на джипе из ледяной ловушки, но машина только глубже ушла в холодную воду, так что мужчине и его спутнице оставалось лишь ждать помощи со стороны, которая и пришла в лице спасателей, незамедлительно отправившихся на место происшествия.

- В текущем году это первый случай провала автомобиля под лед. Конечно, причиной происшествия является беспечность граждан. Выезжать на лед вне ледовых переправ - категорически запрещено, это чревато смертельным исходом! - подчеркнул Алексей Поляков, замначальника поисково-спасательного подразделения Еврейской автономной области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, этот случай закончился благополучно. Для спасения людей понадобилась лестница, которую спасатели перекинули к машине, а затем, страхуя один другого, добрались до затопленного джипа и вызволили промокших и замерзших пострадавших. Мужчину-водителя допросили о случившемся сотрудники полиции, после чего составили в его отношении административный протокол по факту выезда на лед в водоохранной зоне, а девушку, сидевшую на пассажирском сиденьи, спасатели отвезли прямиком домой. За собственную беспечность водитель поплатился не только затопленным авто - за выезд на лед его могут оштрафовать на сумму до 4500 рублей.

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