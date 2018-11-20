Морскую переправу «Ванино-Холмск» закроют 23 ноября

СЕГОДНЯ 12:38 2018-11-20T12:40:10+03:00

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На Сахалине ожидают прихода очередного циклона, который скорректирует работу морского транспорта. Так, по прогнозам синоптиков в эту субботу, 23 ноября на острове ожидаются осадки, а температуры в разных частях региона будут колебаться от -2 до +9. В

- В Татарском проливе будут не самые благоприятные условия для работы морских судов из-за неглубокого циклона. В связи с этим было принято решение приостановить их работу на линии «Ванино-Холмск». Предварительно ее закроют утром 23 ноября. В рейсы паромы вновь отправятся во второй половине дня, 24 ноября, - рассказали в ОАО «Сахалинское морское пароходство».

Напомним, ранее переправа «Ванино-Холмск» не работала из-за тайфуна «Джеби». Тогда три судна пережидали непогоду на территории Хабаровского края и смогли вновь выйти в рейс, когда погодные условия стали лучше.