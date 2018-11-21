Комсомольчанин устроил себе отпуск, оформив фиктивный больничный

СЕГОДНЯ 02:12 2018-11-21T02:12:31+03:00

На афере он заработал почти 100 тысяч рублей

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В Комсомольске-на-Амуре ждет суда 59-летний инженер, устроивший себе отпуск, ради которого оформил фиктивный больничный. Руководство не отпускало его на отдых в связи с производственной необходимостью. Однако горожанин не собирался отказываться от своих планов и нашел, как ему казалось, простое решение. Чтобы все получилось, ему понадобилась помощь знакомого врача-травматолога.

- Он попросил медработника оформить лист нетрудоспособности, что тот и сделал. Сотрудник больницы понимал, что указывает в документах фиктивный диагноз, но тем не менее оформил больничный на два месяца, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Довольный инженер отправился в Краснодарский край на отдых, а когда вернулся, подал фиктивные документы в отдел кадров и написал заявление на пособие по временной нетрудоспособности. Ему выплатили 91 тысячу рублей.

Вскоре афера раскрылась. Сотрудники службы безопасности предприятия провели проверку, материалы которой позже передали в полицию. Против инженера возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». На данный момент расследование закончилось, сейчас фигурант ждет суда.