Житель Москвы организовал игорные притоны в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 02:43 2018-11-21T02:45:21+03:00

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По предварительной информации, организатор нелегального бизнеса - 48-летний москвич - устроил несколько казино в Хабаровске и Благовещенске. В ходе спецоперации полиция арестовала 12 человек - предполагаемых сотрудников игорных залов в возрасте от 26 до 48 лет, были изъяты 29 игровых столов для покера, фишки, карты, компьютерная техника, различная бухгалтерская документация и, конечно, деньги - более 26 миллионов рублей.

- Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Незаконные организация и проведение азартных игр» и «Организация преступного сообщества или участие в нем», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Четверо задержанных находятся под домашним арестом, еще четверо под подпиской о невыезде и трое - помещены в изолятор. Расследование еще ведется, но если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить до 20 лет лишения свободы.