2018-11-21T02:29:14+03:00
Общество

У строителей остался месяц на реконструкцию парка «Динамо» в Хабаровске

Пока подрядчик от графика не отстает
Ольга КИВА
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У строителей остался месяц на реконструкцию парка «Динамо» в ХабаровскеУ строителей остался месяц на реконструкцию парка «Динамо» в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске продолжается реконструкция второй очереди парка «Динамо». Пока рабочие идут по графику, и, если дальше будут работать в том же темпе, то обновленную зону отдыха сдадут 25 декабря.

Подрядчик уже отчитался о выполненных на данный момент работах. Так, строители смонтировали бордюрный камень, установили бетонную плиту под спортивные площадки, сделали основание в овражной зоне, где располагается система дренажа. Кроме того, они подготовили площадку для укладки тротуарной плитки и установили ограждения дорожек.

- Через неделю поступят световые опоры и оборудование для скейт-парка и зоны воркаут. Чтобы установить его, площадку сначала высушат с помощью пушек, а потом анкерами прикрепят к бетонному основанию, - рассказали в пресс-службе правительства края.

При реконструкции парка использовали инновационную технологию – уложили тротуарную плитку без бетонного бордюра. Строители использовали специальные пластиковые направляющие по контуру дорожек. Благодаря такому подходу влага не будет застаиваться и уходить с брусчатки, не повреждая и размывая газон.

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