Чистая питьевая вода в Хабаровском крае будет через семь лет

СЕГОДНЯ 03:11 2018-11-21T03:36:48+03:00

Чистой питьевая вода в Хабаровском крае будет через семь лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Проект «Чистая вода» стартует в следующем году Хабаровском крае. Его цель – обеспечить жителей региона качественным питьем, особенно в тех районах, где его качество оставляет желать лучшего. На реализацию масштабной идеи краю выделят почти 600 миллионов рублей из федерального бюджета.

- Куратором проекта проект будет краевое министерство ЖКХ. В рамках реализации задуманного планируют использовать самые современные технологии, в том числе оборонного комплекса. Также принимаем во внимание, что в некоторых районах нужно будет реконструировать водозаборы. Реализовать этот проект собираются в течение семи лет, - прокомментировали в министерстве ЖКХ края.

В рамках программы сначала проведут исследования, чтобы выяснить, где в первую очередь необходимо провести модернизацию объектов водоснабжения. По результатам проверки составят дальнейший план действий.

«Чистая вода» - это федеральный проект, который реализуют во всех регионах России. С его помощью в масштабах всей страны собираются обеспечить качественным питьем как минимум 90 процентов населения.