В Хабаровский край поступят 18 новых школьных автобусов

СЕГОДНЯ 03:37 2018-11-21T03:39:04+03:00

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В следующем году в Хабаровский край доставят 18 новых школьных автобусов. Покупку шести машин оформили по распоряжению Правительства РФ, которое подписали в сентябре 2018 года. Еще 12 единиц транспорта закупят согласно распоряжению, которое накануне подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

- В планах приобрести по автобусы марки «КАВЗ» вместимостью более 30 человек, «ГАЗ» на 12 мест и «ПАЗ», рассчитанных на 24 пассажира. Все машины оборудованы ремнями безопасности и кнопками вызова водителя, а также громкоговорителями и местами для хранения портфелей. Для полного обновления автопарка краю необходимо закупить еще 19 такого транспорта, - рассказали в краевом министерстве образования и науки.

Новые автобусы отправят в Ванинский, Комсомольский, Советско-Гаванский, Солнечный, Верхнебуреинский, Ульчский, Нанайский, Тугуро-Чумиканский, Николаевский районы и в районы имени Лазо и имени Полины Осипенко. Часть машин поступит в краевые школы в Хабаровске, Советской Гавани и Николаевске-на-Амуре. По последним данным, в регионе более пяти с половиной тысяч детей нуждаются в подвозе до места учебы. Сейчас школьные автобусы курсируют на 139 маршрутах в 17 районах края.