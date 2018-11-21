В Хабаровском крае спасли пропавшего на реке Долми рыбака

СЕГОДНЯ 03:58 2018-11-21T03:58:40+03:00

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В Хабаровском крае успешно завершилась поисковая операция в районе реки Долми в районе имени Лазо. Здесь спасатели разыскивали пропавшего 36-летнего рыбака. Предварительно было известно, что 18 ноября мужчина отправился с друзьями поудить рыбку. Компания находилась в 26 километрах от одноименного поселка. Приятели разошлись по ручьям, потом один из них пропал. Как позже пояснил сам «потеряшка», он сам не понял, как смог заблудиться.

- За помощью к спасателям обратились на следующий день. На место поисков отправились шесть поисковиков и кинологический расчет. К счастью, потерпевший нашелся уже через час. Спасатели кричали, подавали звуковые сигналы, он услышал их и стал кричать в ответ, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В этом районе связь только спутниковая и это осложнило бы поиски. Мужчина провел в лесу две ночи, дожидаясь спасателей. Когда его отыскали, медицинская помощь ему не понадобилась.