У хабаровского бизнесмена умыкнули целый цветочный киоск

СЕГОДНЯ 04:28 2018-11-21T05:21:39+03:00

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Полицейские в Хабаровске выясняли, кто умудрился стащить целый цветочный киоск у бизнесмена. Потерпевший рассказал, что павильон находился в Индустриальном районе и на протяжении нескольких месяцев пустовал. Видимо, похититель решил, что киоск тоже можно продать, и стянул его, когда случай подвернулся.

- В результате расследования удалось задержать 38-летнего приятеля бизнесмена. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 250 тысяч рублей, а подозреваемый продал чужое имущество за 35 тысяч рублей, на которые жил, пока его не поймали, - рассказали в пресс-службе прокуратуры УМД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники полиции установили, что новые владельцы перевезли киоск в Краснофлотский район с помощью эвакуатора. На данный момент павильон снова находится у законного владельца. Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Кража». На время расследования с него взяли подписку о невыезде.