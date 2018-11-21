Заброшенные сельхозземли в Хабаровском крае раздадут инвесторам

СЕГОДНЯ 04:51 2018-11-21T04:53:56+03:00

Больше всего бесхозных участков в Хабаровском, Вяземском, Комсомольском, Амурском и Бикинском районах и в районе имени Лазо

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В Хабаровском крае закончилась инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения. Проверка показала, что больше половины участков пригодны для аграрной деятельности, а часть из них – это просто заброшенные территории.

- В регионе решили перераспределить сельхозугодия и передать их инвесторам. Таким образом, удастся вовлечь в оборот как можно больше земли, а также развивать перспективные инвестиционные проекты на территории региона. Губернатор края уже дал соответствующее распоряжение, - сказал Юрий Чайка, заместитель председателя правительства края, министр инвестиционного развития и предпринимательства края.

Больше всего бесхозной сельхозземли нашли в Хабаровском, Вяземском, Комсомольском, Амурском и Бикинском районах и в районе имени Лазо. Большинство участков в аренде крупных сельхозпроизводителей, но половина из них по назначению не используется.

Среди бесхозных участки поселке Молодежный Комсомольского района и в Амурском районе. На них уже положили глаз инвесторы из Вьетнама, планирующие построить здесь молочные комплексы и молокоперерабатывающий завод. Кроме того, сельхозугодия находятся в поселке Хор района имени Лазо, где местный производитель собирается построить свиноводческий комплекс.