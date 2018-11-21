2018-11-21T07:34:34+03:00
Происшествия

Суточный отпуск осужденной из Комсомольска-на-Амуре закончился новым уголовным делом

Женщина решила не возвращаться в колонию-поселение, когда ее единственный выходной закончился
Ольга КИВА
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Суточный отпуск осужденной из Комсомольска-на-Амуре закончился новым уголовным деломСуточный отпуск осужденной из Комсомольска-на-Амуре закончился новым уголовным деломФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае осужденная за мошенничество заработала себе новое уголовное дело. Ранее фигурантку приговорили к лишению свободы на срок один год и два месяца и отправили в колонию-поселение. Там она вела себя очень прилично, поэтому руководство исправительного учреждения решило ее поощрить. Ей предоставили возможность провести один выходной в городе, но с условие, что она вернется в колонию в конкретное время.

- Осужденная согласилась и отправилась отдыхать, однако в установленный срок все-таки не вернулась. Нашли «потеряшку» два дня спустя. Оказалось, что мадам решила не возвращаться. К этой мысли она пришла, когда выпила горячительного. При этом женщина знала об уголовной ответственности за нарушение требования, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Теперь, кроме статьи о мошенничестве в послужном списке комсомольчанки может оказаться и статья о невозвращении в исправительное учреждение. За свой проступок она может лишиться свободы максимум еще на два года.

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