Суточный отпуск осужденной из Комсомольска-на-Амуре закончился новым уголовным делом

СЕГОДНЯ 05:55 2018-11-21T07:34:34+03:00

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В Хабаровском крае осужденная за мошенничество заработала себе новое уголовное дело. Ранее фигурантку приговорили к лишению свободы на срок один год и два месяца и отправили в колонию-поселение. Там она вела себя очень прилично, поэтому руководство исправительного учреждения решило ее поощрить. Ей предоставили возможность провести один выходной в городе, но с условие, что она вернется в колонию в конкретное время.

- Осужденная согласилась и отправилась отдыхать, однако в установленный срок все-таки не вернулась. Нашли «потеряшку» два дня спустя. Оказалось, что мадам решила не возвращаться. К этой мысли она пришла, когда выпила горячительного. При этом женщина знала об уголовной ответственности за нарушение требования, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Теперь, кроме статьи о мошенничестве в послужном списке комсомольчанки может оказаться и статья о невозвращении в исправительное учреждение. За свой проступок она может лишиться свободы максимум еще на два года.