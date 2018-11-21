2018-11-21T06:25:25+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае убийцам бизнесмена присудили 35 лет тюрьмы на троих

Один из злодеев отсидит 23 года, второй – семь лет, третий – только пять
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае убийцам бизнесмена присудили 35 лет тюрьмы на троихВ Хабаровском крае убийцам бизнесмена присудили 35 лет тюрьмы на троихФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровском крае прошел суд над обвиняемым по делу об убийстве владельца ритуальных услуг. Одному из них 52 года, второму – 32. Они придумали план, как завладеть деньгами бизнесмена, и реализовали задуманное.

- Выяснилось, что осужденные и еще один 38-летний подельник решили ограбить потерпевшего. Для этого они придумали убедительный предлог и выманили мужчину на кладбище, расположенное в районе Черная речка. Там они напали на него. Погибший пытался спастись бегством, но не смог. Старший подельник выстрелил, ранив свою жертву, а потом еще и задушил предпринимателя, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Грабители в тот день смогли добыть 250 тысяч рублей. Они спрятали тело в овраге и ушли. Однако вскоре их задержали и завели уголовное дело. 38-летний участник преступления во всем признался и активно сотрудничал со следствием. Ему дали только пять лет. Его приятели будут отбывать наказание в колонии строгого режима. 32-летнего подельника осудили по статье пособничество в разбое и дали семь лет. Третий участник убийства получил 23 года.

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