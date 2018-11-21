2018-11-21T06:28:12+03:00
Общество

Знак отличия вручат «детям военного времени» в Хабаровске

Почетной наградой будут удостоены 80 ветеранов
Ульяна КОСКИНА
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Знак отличия вручат «детям военного времени» в ХабаровскеЗнак отличия вручат «детям военного времени» в ХабаровскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Детей военного времени» в Хабаровске наградят знаком отличия. Его вручают людям, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Торжественная церемония пройдет в этот четверг в конференц-зале Городского дворца культуры. В рамках мероприятия наградами отметят 80 ветеранов.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в краевом центре проживает более 37 тысяч «детей войны», каждый из них получит знак по месту проживания. О том, где и когда можно получить награду, какие документы необходимо предоставить, куда обратиться, если человек не может выйти из дома, можно узнать по телефону «горячей линии» 41-95-76. Специалисты управления социальной работы с населением будут консультировать до 1 декабря этого года в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

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