Уникальный вагон, оснащенный душевой кабиной и телевизором, привезли в Хабаровск

СЕГОДНЯ 06:54 2018-11-21T06:54:40+03:00

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В хабаровском музее истории Амурского моста появился новый экспонат – вагон поезда «Александр Невский». Этот раритет когда-то был одним из самых комфортабельных пассажирских вагонов класса «Люкс». До недавнего времени он находился в ведении Октябрьской железной дороги. Сейчас же полюбоваться этим чудом железнодорожной техники могут гости и жители краевой столицы.

- Вагон изготовили 43 года назад в Германии. Его активно использовали на Транссибе, – говорит Виктор Паршин, директор музея. – Вагон решили сохранить в первозданном виде. Он, как и прежде, рассчитан на 10 человек, внутри есть пять комфортабельных купес отдельной душевой кабиной, телевизором и прочими удобствами, необходимые для дальних путешествий.

Жители и гости краевой столицы увидят новый экспонат в следующем году. Напомним, на сегодняшний день. Фонд экспонатов музея истории Амурского моста составляет 473 единицы хранения, из них 60 натурных экспонатов, размещенных на открытой музейной площадке.