2018-11-21T07:28:57+03:00
Общество

Москвичи оценят работу службы социальной помощи в Хабаровске

Подобные проверки пройдут в 45 регионах России
Ульяна КОСКИНА
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Москвичи оценят работу службы социальной помощи в ХабаровскеМосквичи оценят работу службы социальной помощи в ХабаровскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В специализированных центрах Хабаровска, где оказывают наркологическую и психологическую помощь, пройдут проверки. Среди инспектирующих сотрудники медицинского исследовательского центра имени Сербского, которые ценят оснащенность учреждений, а также эффективность их работы.

- Главная задача - провести аудит наркологической и психологической служб в Хабаровском крае. Специалисты изучат все аспекты работы, проанализируют их и дадут рекомендации. Это поможет дальневосточным коллегам устранить имеюшиеся проблемы и упростить работу, - отметила Светлана Шпорт, ученый секретарь национального медицинского исследовательского центра психологии и наркологии имени Сербского.

Специалисты Национального центра отмечают, что опыт работы краевого центра необходимо взять на вооружение большинству регионов и областей, где антинаркотические комиссии остались лишь на уровне субъектов. К слову, в Хабаровске раскрыто 830 преступлений, которые связаны с употреблением и распространением наркотиков.

Подобные проверки работы наркологической и психологической служб пройдут в 45 регионах России.

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