СЕГОДНЯ 06:42 2018-11-21T06:42:50+03:00

Пожар в подвале жилого дома в Хабаровске: в помещении нашли мужчину без сознания Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В ночь с 20 на 21 ноября, жильцы дома на улице Вехнеудинской вызвали пожарных. По телефону дежурному пульта пожарно-спасательной службы города они сообщили, что в подвале дома что-то горит. Огнеборцы тут же отправились на место происшествия и обнаружили дым.

- Пожарные провели разведку помещений. Они нашли горящие вещи и двух мужчин, один из них не подавал признаков жизни. Второго огнеборцы вывели на воздух и передали врачам скорой помощи. Госпитализация ему не понадобилась. С огнем удалось справиться за полчаса. Всего в тушении были задействованы восемь человек и три единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По предварительной информации, обнаруженные «погорельцы» - это граждане без определенного места жительства. На данный момент сотрудники Государственного пожарного надзора устанавливают причины возгорания и виновных в происшествии.