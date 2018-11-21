Тигриная семья наследила в хабаровском заповеднике

СЕГОДНЯ 08:03 2018-11-21T08:03:13+03:00

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В заповеднике Хабаровского края нашли следы тигров. Судя по размерам лап, это были два детёныша и одна взрослая особь. Специалисты рискнули предположить, что тигрята прогуливались в компании своей мамы. При чем следы второго котенка обнаружили не сразу.

- Отпечатки лап нашли на берегу реки Уссури в заповеднике «Большехехцирский». Сначала решили, что тигрица пришла сюда с одним детенышем, потому что отпечатки были только двух особей. Однако позже специалисты осмотрелись и нашли еще следы, оказалось, что на берегу отдыхала тигриная семья из трех членов. Мы установили фотоловушку в месте предполагаемого прохода тигров, надеемся, что скоро получим семейное фото,- рассказал Алексей Готванский, научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Приамурье».

За две недели до этого сотрудники заповедника обнаружили отпечатки лап на снегу одного тигренка. Это означало, что условия для тигриной семьи здесь благоприятные.