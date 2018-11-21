2018-11-21T07:45:34+03:00
Общество

Пожар в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре: пожарные спасли молодую маму и младенца

Возгорание произошло из-за замыкания в электроприборе
Ольга КИВА
Поделиться:
Пожар в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре: пожарные спасли молодую маму и младенцаПожар в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре: пожарные спасли молодую маму и младенцаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Вчера, 20 ноября, пожарные расчеты отправились на проспект Октябрьский. В одном из жилых домов произошло возгорание в однокомнатной квартире. Сообщение о происшествии дежурный пульта пожарно-спасательной службы Комсомольска-на-Амуре принял в 22:22.

- Прибывшие на место происшествия огнеборцы увидели, как из окон квартиры на восьмом этаже валит густой дым. На балконе в это время находилась женщина с ребенком на руках, в подъезде с шестого по 10 этаж было плотное задымление, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

После обследования помещения пожарные выяснили, что очаг возгорания находится в квартире перед выходом на балкон. Женщину с ребенком эвакуировали и передали врачам скорой помощи. Малыша госпитализировали с диагнозом «Отравление угарным газом».

На данный момент идет проверка. По предварительным данным возгорание могло произойти из-за замыкания электрической сушки лака для ногтей. Пламя уничтожило детскую кроватку, коляску, часть дивана и натяжной потолок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тигриная семья наследила в хабаровском заповеднике
Москвичи оценят работу службы социальной помощи в Хабаровске
Уникальный вагон, оснащенный душевой кабиной и телевизором, привезли в Хабаровск
Пожар в подвале жилого дома в Хабаровске: в помещении нашли мужчину без сознания
Знак отличия вручат «детям военного времени» в Хабаровске
Суточный отпуск осужденной из Комсомольска-на-Амуре закончился новым уголовным делом
В Хабаровском крае убийцам бизнесмена присудили 35 лет тюрьмы на троих
Заброшенные сельхозземли в Хабаровском крае раздадут инвесторам
У хабаровского бизнесмена умыкнули целый цветочный киоск
В Хабаровском крае спасли пропавшего на реке Долми рыбака
В Хабаровский край поступят 18 новых школьных автобусов
Чистая питьевая вода в Хабаровском крае будет через семь лет
Житель Москвы организовал игорные притоны в Хабаровском крае
У строителей остался месяц на реконструкцию парка «Динамо» в Хабаровске
Комсомольчанин устроил себе отпуск, оформив фиктивный больничный
Погода в Хабаровске на 21 ноября 2018 года: днем до -11 градусов, без осадков
Морскую переправу «Ванино-Холмск» закроют 23 ноября
В Биробиджане ушел под лед автомобиль с людьми
Должник в Хабаровске устроил акцию протеста
Хабаровчанка стала абсолютной чемпионкой Европы по киокусинкай
На Камчатке детей эвакуировали из задымленной школы
В Хабаровском крае прокуратура оштрафовала потребительский кооператив
В Хабаровске собрали рекордный урожай овощей и зелени