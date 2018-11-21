СЕГОДНЯ 07:45 2018-11-21T07:45:34+03:00

Пожар в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре: пожарные спасли молодую маму и младенца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Вчера, 20 ноября, пожарные расчеты отправились на проспект Октябрьский. В одном из жилых домов произошло возгорание в однокомнатной квартире. Сообщение о происшествии дежурный пульта пожарно-спасательной службы Комсомольска-на-Амуре принял в 22:22.

- Прибывшие на место происшествия огнеборцы увидели, как из окон квартиры на восьмом этаже валит густой дым. На балконе в это время находилась женщина с ребенком на руках, в подъезде с шестого по 10 этаж было плотное задымление, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

После обследования помещения пожарные выяснили, что очаг возгорания находится в квартире перед выходом на балкон. Женщину с ребенком эвакуировали и передали врачам скорой помощи. Малыша госпитализировали с диагнозом «Отравление угарным газом».

На данный момент идет проверка. По предварительным данным возгорание могло произойти из-за замыкания электрической сушки лака для ногтей. Пламя уничтожило детскую кроватку, коляску, часть дивана и натяжной потолок.